Iğdır Emniyeti kumar ve fuhuşla mücadelede 4 iş yerini kapattı, 13 kişiye ceza kesti. - Son Dakika
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Iğdır Emniyeti kumar ve fuhuşla mücadelede 4 iş yerini kapattı, 13 kişiye ceza kesti.

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Iğdır Emniyeti kumar ve fuhuşla mücadelede 4 iş yerini kapattı, 13 kişiye ceza kesti.
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Iğdır'da son bir ayda kumar ve fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde 4 iş yeri faaliyetten men edildi, 13 kişiye toplam 150 bin 852 TL idari para cezası kesildi. Fuhuş operasyonlarında 4 ikamet mühürlenerek kapatıldı, 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Iğdır’da fuhuş ve kumarla mücadelede taviz yok! 

Iğdır’da fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 iş yeri kapatıldı, 13 kişiye 150 bin 852 TL ceza kesildi. Fuhuşla mücadelede ise 4 ikamet mühürlendi, 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü, kentte kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince son bir ayda kumar ve fuhuş faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda çeşitli işlemler yapıldı.

Kumar oynanmasının önlenmesi ve haksız kazançla mücadele amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, umuma açık 4 iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. İş yerlerinde kumar amacıyla kullanılan çok sayıda iskambil kâğıdı ile 18 bin 250 TL tutarında banknot ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 4 kişi hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçu kapsamında adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 150 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı belirlenen 4 iş yeri ise geçici süreyle faaliyetten men edildi.

Ekiplerin fuhuşla ve fuhuş yoluyla bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 6 kadının para karşılığında farklı ikametlerde cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi.

Yapılan işlemler kapsamında 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken, fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlenen 4 ikamet mühürlenerek kapatıldı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nün kumar ve fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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