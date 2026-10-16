Bingöl'de tekstil iş yerinden çalınan 2,5-3 milyon TL'lik ürünler Iğdır'da bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de tekstil iş yerinden çalınan 2,5-3 milyon TL'lik ürünler Iğdır'da bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl\'de tekstil iş yerinden çalınan 2,5-3 milyon TL\'lik ürünler Iğdır\'da bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de bir tekstil iş yerinden çalınan 2,5-3 milyon TL değerindeki halı, yorgan, kumaş ve havlu gibi ürünler Iğdır'da ele geçirildi. Ürünleri kamyondan başka bir araca aktarırken suçüstü yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl’de bir tekstil iş yerinden çalınan yaklaşık 2,5 ila 3 milyon TL değerindeki halı, yorgan, kumaş ve havlu gibi tekstil ürünleri, Iğdır’da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl’de bir tekstil iş yerinden çalınan malzemelerin Iğdır’a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, çalıntı malzemelerin kamyondan başka bir araca aktarıldığı sırada 1 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 

Yapılan incelemelerde, çalıntı ürünlerin bir kısmının depoda bulunduğu belirlendi.

Ele geçirilen tüm malzemeler, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
3. SayfaTekstilGüncelAsayişBingölIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek Saat sisteminde tarihi değişim Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Maduro’dan mahkemede “işkence“ iddialarına yanıt İşte ilk sözleri Maduro’dan mahkemede "işkence" iddialarına yanıt! İşte ilk sözleri
Bu hatayı yapan yandı Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara İçeri giren polislerin kanı dondu 9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:29
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:17
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
10:03
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
09:37
9.9’luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
08:27
Yollar ona yetmedi Elon Musk uçan Tesla’yı tanıttı
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:14:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Bingöl'de tekstil iş yerinden çalınan 2,5-3 milyon TL'lik ürünler Iğdır'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei