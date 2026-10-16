Bingöl\'de tekstil iş yerinden çalınan 2,5-3 milyon TL\'lik ürünler Iğdır\'da bulundu

Bingöl’de bir tekstil iş yerinden çalınan yaklaşık 2,5 ila 3 milyon TL değerindeki halı, yorgan, kumaş ve havlu gibi tekstil ürünleri, Iğdır’da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl’de bir tekstil iş yerinden çalınan malzemelerin Iğdır’a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, çalıntı malzemelerin kamyondan başka bir araca aktarıldığı sırada 1 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, çalıntı ürünlerin bir kısmının depoda bulunduğu belirlendi.

Ele geçirilen tüm malzemeler, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Haber: Halit Öztürk