Yemişendere\'de 1. Kuzugöbeği Festivali

10.05.2026 13:53  Güncelleme: 13:54
Menteşe ilçesinin kırsal Yemişendere Mahallesinde düzenlenen 1. Kuzugöbeği Kültür Festivali, yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Festivalde doğa, kültür ve sosyal yaşam bir araya gelirken, katılımcılar kuzugöbeği mantarını tatma fırsatı buldu.

Gençlerin üretimden kopmaması ve kırsal yaşamın yaşatılması amacıyla Menteşe ilçesinin kırsal Yemişendere Mahallesinde düzenlenen 1. Kuzugöbeği Kültür Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Doğanın kalbi olarak bilinen Yemişendere'de düzenlenen festivalde, doğa, kültür ve sosyal yaşam bir araya geldi.

Çam ormanlarının arasında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, bölgenin önemli yerel ürünlerinden biri olan kuzugöbeği mantarını tatma fırsatı buldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen spor ve sanat etkinlikleri ise renkli görüntülere sahne oldu.

Doğayla iç içe atmosferi ve yoğun katılımıyla dikkat çeken festival, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras Yemişendere 1. Kuzugöbeği Festivalinde yaptığı konuşmada, "Gençlerimiz üretimden kopmasın, bereketli köylerimiz hep yaşasın diye doğanın kalbi Yemişendere'de, 1. Kuzugöbeği Kültür Festivali'nde hemşehrilerimizle buluştuk. Çam ormanlarının içinde, hem yerel değerimiz kuzugöbeğinin tadına baktık, hem de sporla, sanatla bir araya geldik.

Doğamızı ve kırsalımızı yerelden yükselen güçle, hep birlikte koruyacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

