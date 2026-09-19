2030 Ulusal Akıllı Şehirler Eylem Planı yürürlüğe girdi, 50 uygulama hayata geçecek - Son Dakika
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2030 Ulusal Akıllı Şehirler Eylem Planı yürürlüğe girdi, 50 uygulama hayata geçecek

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2030 Ulusal Akıllı Şehirler Eylem Planı yürürlüğe girdi, 50 uygulama hayata geçecek
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2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum, 5 yıllık planla 50 akıllı şehir uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı "2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlanan '2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı' ile şehirlerin çehresini değiştirecek 5 yıllık yol haritası belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan eylem planında uygulamaya, izlemeye ve ölçmeye odaklanan 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı yer aldı. Yeni stratejiler, 2020-2023 döneminde kazanılan tecrübe ve kurumsal kapasitenin üzerine gelişmiş bir yönetim çerçevesi olarak inşa edildi. İleri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya vizyonuyla hareket eden yeni yol haritası yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz gibi teknolojilere odaklanacak. Kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi alanında erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmaları devreye alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylem planının detaylarını sosyal medya hesabından infografikle paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Trafikten çevre temizliğine kadar hizmetler tek noktadan takip edilecek"

Eylem planı kapsamında önümüzdeki 5 yıllık süreç ayrıntılı olarak düzenlendi. Buna göre 2026 sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Her belediyede özel akıllı şehir birimleri kurulacak ve mekansal planlamada semantik planlama modeline geçilmesi zorunlu olacak. 2027 yılında büyükşehirlerin ardından 187 ilçe belediyesi sürece dahil edilecek ve 268 belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı gelişim planları hazırlanacak. 2028 yılı itibarıyla en az 50 akıllı şehir uygulaması sahada hayata geçecek. Kurulacak teknoloji kümelenmeleriyle yerli çözümler dünyaya ihraç edilecek. 2029 yılına gelindiğinde tüm illerde trafikten çevre temizliğine kadar hizmetlerin tek noktadan takip edileceği Dijital Şehir Yönetim Merkezleri kurulacak. Koordinasyonu ise Bakanlık bünyesindeki Ulusal Akıllı Şehir Merkezi sağlayacak.

"Akıllı şehir teknolojilerinde yerli üretim şartı aranacak"

2030 yılında ise akıllı şehir teknolojilerinde en az yüzde 80 yerli üretim şartı aranacak. Sektörde dünya ile yarışacak 500 girişimci şirket desteklenecek ve sürecin hukuki altyapısını oluşturan Akıllı Şehir Kanunu yürürlüğe girecek.

"Vatandaşa fayda sağlayacak teknolojik çözümler uygulanacak"

Yeni planla, kurumların birbirinden kopuk sistemler kurarak kaynak israfına yol açmasının engellenmesi için veri yönetişimi ve birlikte çalışabilirlik ilkeleri merkeze alındı. Şehirlerin teknoloji çöplüğüne dönüşmemesi için tüm teknolojiler yakından izlenecek. Şehirlere en uygun olanı tespit edilip sadece vatandaşa doğrudan fayda sağlayacak çözümler uygulanacak. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerel yönetimlere rehberlik etmek için 50 uygulamaya ait fizibilite raporu ve 15 bin sayfalık eğitim dokümanı havuzu oluşturdu.

"TOKİ, kentsel dönüşüm ve yeni konut projelerini 'akıllı bölgeler' yaklaşımıyla bütünleştirecek"

Stratejinin en dikkat çeken ayaklarından biri de kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi oldu. Yeni yol haritası kapsamında, erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarıyla afetlere hazırlık güçlendirilecek. TOKİ, kentsel dönüşüm ve yeni konut projelerini doğrudan 'Akıllı Bölgeler' yaklaşımıyla bütünleştirecek. Yeni yaşam alanları yeşil enerjiyle çalışacak, su ve enerji kayıplarını sensörlerle anlık tespit eden çevreye duyarlı tasarımlara sahip olacak.

"Akıllı sokak aydınlatmalarıyla devasa enerji tasarrufu sağlanacak"

Yeni stratejiyle birlikte sokaktaki vatandaşın yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zaman en aza inecek. Atık toplama araçları doluluk oranına göre rota çizecek ve akıllı sokak aydınlatmalarıyla devasa enerji tasarrufu sağlanacak. Vatandaşlar mahallelerindeki sorunları mobil uygulamalar üzerinden doğrudan ilgili birimlere ileterek şehir yönetiminde söz sahibi olabilecek.

"Yerli ve milli birikim yakın coğrafya ile paylaşılacak"

Ayrıca Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli ile her şehrin ihtiyacı ayrı ölçülecek. Hizmetler yaşlılar, engelliler ve dijital hizmetlere erişimde dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde adil dağıtılacak. Türkiye bu yerli ve milli birikimini Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere yakın coğrafyadaki ülkelere de ihraç ederek uluslararası alanda iş birliği geliştirecek.

Kaynak: İHA
Murat KurumTeknolojiGüncelÇevreSon Dakika

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