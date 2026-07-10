30 Bin Mersin Balığı Yeşilırmak Nehri'ne Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30 Bin Mersin Balığı Yeşilırmak Nehri'ne Bırakıldı

30 Bin Mersin Balığı Yeşilırmak Nehri\'ne Bırakıldı
10.07.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde su kaynaklarını korumak için 30 bin Mersin balığı nehre salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri'ne 30 bin Mersin balığı yavrusu bırakıldı.

Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında bulunan türlerin desteklenmesi, çeşitli nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde balıklandırma programı düzenlendi.

Mersin balığının en önemli üreme ve yaşam alanlarından biri olan Yeşilırmak Nehri'nde gerçekleştirilen programda, Karadeniz havzasının doğal türlerinden 15 bin adet karaca Mersin balığı ile 15 bin adet sivri burun Mersin balığı olmak üzere toplam 30 bin yavru balık suyla buluşturuldu.

Çarşamba ilçe merkezinde bulunan Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı önünde gerçekleştirilen programa kurum yetkilileri ile davetliler katıldı. Programda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "2023 yılında 5 bin, 2024 yılında da 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet Mersin balığını göletlerimize bırakmıştık. Bu yıl ise 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri'ne bırakıyoruz. Mersin balığının doğaya bırakılması, bakanlığımızın iç sulardaki balık stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Balık neslinin korunmasına yönelik proje çerçevesinde bugün burada 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri ile buluşturduk. Mersin balığı, gerek eti gerekse havyarıyla ekonomik değeri oldukça yüksek ve kaliteli bir balık türüdür. Bu kapsamda Bakanlığımızın ilgili birimleri koordineli bir şekilde çalışarak, Mersin balığı neslinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli çalışmalar yürütmektedir. Son 30 yıl içerisinde dünyada Mersin balığının yetiştiriciliği de yaygınlaşmıştır. Günümüzde en fazla üretim Çin'de yapılmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda Mersin balığının yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu üretimin artırılmasıyla birlikte doğal kaynaklar üzerindeki avcılık baskısının azaltılmasına önemli katkı sağlanacaktır. Bugün nehre bıraktığımız balıklar, yaşamlarını denizde sürdürecekler. Üreme olgunluğuna ulaştıklarında ise yeniden doğdukları nehir yataklarına dönerek üreme faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Bu süreç yaklaşık sekiz yıl sürmektedir. Üremelerini tamamladıktan sonra tekrar denize dönerek yaşam döngülerini sürdürecekler. Bakanlığımızın ilgili birimlerinin koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarla Mersin balığı neslinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Mersin balığının havyarı çok kıymetlidir. Eti de oldukça kaliteli bir türdür. Günümüzde yetiştiricilik yapan işletmeler de ağırlıklı olarak havyar üretimi amacıyla Mersin balığı yetiştirmektedir. Buradan balıkçılarımıza da özellikle seslenmek istiyorum. Mersin balığının avlanması yasaktır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, 1997 yılından bu yana Mersin balığının avcılığı tamamen yasaklanmıştır. Balıkçılarımızın ağlarına Mersin balığı takılması durumunda, balığı vakit kaybetmeden ve zarar vermeden tekrar denize bırakmaları gerekmektedir. Bu konuda balıkçılarımızın bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyeti, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde sürdürmelerini bekliyoruz" dedi.

Proje kapsamında Yeşilırmak Nehri'nde Mersin balığı popülasyonunun artırılması ve türün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Çarşamba, Ekonomi, Mersin, Samsun, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre 30 Bin Mersin Balığı Yeşilırmak Nehri'ne Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı

12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:17:54. #7.13#
SON DAKİKA: 30 Bin Mersin Balığı Yeşilırmak Nehri'ne Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.