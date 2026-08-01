38 derece sıcaktan eksi 8 dereceye: Antalyalıların serinleme yolu buz pisti - Son Dakika
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38 derece sıcaktan eksi 8 dereceye: Antalyalıların serinleme yolu buz pisti

38 derece sıcaktan eksi 8 dereceye: Antalyalıların serinleme yolu buz pisti
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Turizmin başkenti Antalya’da termometreler öğle saatlerinde 38 dereceyi gösterirken, yüksek nemden bunalan vatandaşlar eksi 8 derecedeki buz üstünde hem ferahlamanın hem de eğlenmenin tadını çıkartıyorTurizmin başkenti Antalya’da yaz mevsiminin en bunaltıcı günleri yaşanıyor.

Turizmin başkenti Antalya'da termometreler öğle saatlerinde 38 dereceyi gösterirken, yüksek nemden bunalan vatandaşlar eksi 8 derecedeki buz üstünde hem ferahlamanın hem de eğlenmenin tadını çıkartıyor

Turizmin başkenti Antalya'da yaz mevsiminin en bunaltıcı günleri yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülürken, öğle saatlerinde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Zaman zaman sıcaklık 40 derecelerin üstüne çıktığı kentte sahil bandında denize girenler ve yolda şemsiyeyle yürüyenler dikkat çekti. Kavurucu sıcaklıklardan bunalanların uğrak noktası ise Muratpaşa Belediyesi Buz Paten Pisti oluyor. İç ortam sıcaklığının 10-15 derece arasında seyrettiği tesiste buzun kendi sıcaklığının eksi 8 derece. Özellikle gençlerin ve çocukların tercih ettiği alanda hem ferahlamanın hem de eğlenmenin tadını çıkartılıyor.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte pistte yoğunluğun da arttığını aktaran tesis sorumlusu Savaş Sümer, "Kış aylarına göre bir yoğunluk var. Antalya'nın sıcaklıkları malum 41 -45 derece iken burada 10 derece sıcaklık cazip geliyor. Özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. Sıcaklık 10 -15 derece arasında ama buzun kendi sıcaklığı -8 derece şuan" dedi.

"Denize gidiyoruz, yetmiyor"

Sıcaktan bunalan 13 yaşındaki Ada Türk ise "Sıcaktan soğuğa geçmek çok iyi bir duygu. Çünkü sıcaktan pişiyoruz. Hava çok sıcak, Şuan dışarıda olsaydık sıcaktan erimiştik resmen. Denize gidiyoruz yetmiyor bizde buraya geliyoruz." şeklinde konuştu.

Sahra Neva Biçer da "Hava sıcakken buz pistine gelmek çok ferahlatıyor. Çok serinliyoruz, insan içeriye girince bir rahatlıyor. Elimden geldiğince buraya gelmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre 38 derece sıcaktan eksi 8 dereceye: Antalyalıların serinleme yolu buz pisti - Son Dakika

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