630 metrekarelik çok amaçlı tesis kısa süre içinde vatandaş ile buluşacak - Son Dakika
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630 metrekarelik çok amaçlı tesis kısa süre içinde vatandaş ile buluşacak

630 metrekarelik çok amaçlı tesis kısa süre içinde vatandaş ile buluşacak
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde inşasına başlanan Mekece Sosyal Tesisleri’nde çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde inşasına başlanan Mekece Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, alanda incelemelerde bulunarak projenin kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi'nde yapımı sürdürülen tesis alanındaki incelemelere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ve Mekece Mahalle Muhtarı Erkan Engin katıldı. Proje detaylarına ilişkin bilgilere göre; 630 metrekarelik taban alanı üzerine kurulan kapalı tesiste 470 metrekarelik ana salon, gösteri sahnesi ve kafeterya yer alıyor. Tesisin dış alanında ise yeşil alanlar, çocuk oyun grupları ve kamelyalar bulunuyor. Tesisin düğün, davet ve çeşitli etkinliklerde kullanılması planlanıyor.

"Yüzde 95 seviyelerinde tamamlandı"

Saha incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Mekece'de sosyal yaşamın merkezi olacak bir proje inşa ediyoruz. Projemiz şu anda yüzde 95 seviyelerinde tamamlandı, artık son rötuşlar kaldı. Çok amaçlı kullanıma uygun olarak planlanan tesis, yeşil alanları, çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirilebileceği ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Kısa süre içerisinde tamamlayacağımız Mekece Sosyal Tesisleri her yaştan vatandaşa hitap eden bir yaşam alanına dönüşecek. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Belediye, Pamukova, Sakarya, Mekece, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre 630 metrekarelik çok amaçlı tesis kısa süre içinde vatandaş ile buluşacak - Son Dakika

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