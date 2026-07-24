859 Vatandaşa Tapuları Verildi - Son Dakika
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859 Vatandaşa Tapuları Verildi

859 Vatandaşa Tapuları Verildi
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Ayvacık'ta 859 vatandaşın Hazine mülkiyetindeki tapu sorunları çözüldü, düzenlemeler yapıldı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinden kaynaklanan mülkiyet sorunları çözülürken, 859 vatandaş tapularına kavuştu.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamalan, Çarşıköy, Döngelyatak, Esenyurt, Eynel ve Kapıkaya Mahallelerinde bulunan Hazine mülkiyetindeki taşınmazların, 6292 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi kapsamında 2022 yılından bu yana devam eden satış işlemlerinde yaşanan sorunlar, Samsun Valiliği ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında yürütülen yazışmalar ve işlemler sonucunda giderildi.

Bakanlık Başmüfettişi ile Samsun Denetim Grup Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından gerekli işlemler sonuçlandırılarak 859 vatandaşın mülkiyet sorunu çözüldü ve hak sahipleri tapularına kavuştu.

Öte yandan, 22 Mayıs 2026 tarihli ve 33261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7579 sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında da önemli düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeyle 2/B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri ile 6292 sayılı Kanun kapsamındaki bazı başvuru süreleri 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Yetkililer, Hazine taşınmazlarını kullanan vatandaşlar ile tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybı yaşamamaları ve getirilen düzenlemelerden faydalanabilmeleri için 31 Aralık 2026 tarihine kadar Milli Emlak Müdürlükleri veya Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, sürece sağladığı desteklerden dolayı Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre 859 Vatandaşa Tapuları Verildi - Son Dakika

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