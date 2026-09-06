Abant Gölü Milli Parkı hafta sonu yürüyüş ve piknik için gelen ziyaretçilerle doldu taştı - Son Dakika
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Abant Gölü Milli Parkı hafta sonu yürüyüş ve piknik için gelen ziyaretçilerle doldu taştı

Abant Gölü Milli Parkı hafta sonu yürüyüş ve piknik için gelen ziyaretçilerle doldu taştı
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Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden gelen günübirlik tatilciler, yürüyüş parkurlarında doğa keyfi yaşadı ve piknik alanlarında vakit geçirdi.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, sabah saatlerinden itibaren Abant'a geldi. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden gelen günübirlik tatilciler, göl çevresinde yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler, Abant Gölü çevresindeki yürüyüş parkurlarında doğayla iç içe yürüyüş yaptı. Piknik alanlarında vakit geçiren aileler, göl manzarası eşliğinde dinlenme fırsatı buldu. Doğanın ve göl manzarasının keyfini çıkaran turistler, Abant'ın farklı noktalarında bol bol fotoğraf çekti. Bazı ziyaretçiler ise göl çevresini gezerek hafta sonu tatilinin tadını çıkardı. Özellikle büyük şehirlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu boyunca yoğun ziyaretçi ağırladı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Çevre, Abant, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Abant Gölü Milli Parkı hafta sonu yürüyüş ve piknik için gelen ziyaretçilerle doldu taştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abant Gölü Milli Parkı hafta sonu yürüyüş ve piknik için gelen ziyaretçilerle doldu taştı - Son Dakika
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