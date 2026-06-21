Adana'da Büyük Siyah Akrep Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Büyük Siyah Akrep Bulundu

Adana\'da Büyük Siyah Akrep Bulundu
21.06.2026 09:37
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Kozan'da esnaf büyük siyah akrebi zarar görmemesi için koruma altına aldı, ilgi çekti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnafın iş yerinin önünde bulduğu büyük siyah akrep hem korkuya hem de ilginç yorumlara neden oldu. Esnaf akrebe bidon içinde bakmaya başladı.

Kozan'da Haziran ayında etkili olan yağışların ardından kent merkezinde ortaya çıkan büyük siyah akrep, Biçer Sokak'ta bir iş yerinin önünde fark edildi. Akrebin araçların altında ezilmesini istemeyen esnaf İlim Bozkurt, akrebi bidonun içine koyarak koruma altına aldı.

Bölgede genellikle sarı renkli akrepler gördüklerini belirten Bozkurt, "İlk kez böyle büyük ve siyah bir akrep gördük. Görenlerin ilgisini çekiyor. Her gelen akrebi bir akrabasına benzetiyor, buna çok şaşırdık" diye konuştu.

Akrebe sinek vererek yaşattıklarını ifade eden Bozkurt, "Doğaya saygımız var. Arabalar ezmesin diye aldık. Yukarıdaki dağlık alana bırakacağız, orada özgürce yaşasın" dedi.

İnternetten yaptıkları araştırmada akrebin zehirli olabileceğini öğrendiklerini anlatan Bozkurt, "Sarı ve siyah akreplerin zehirli olduğunu gördük. Bu daha büyük olduğu için dikkat çekti. Annesine bile benzeten oldu. Doğanın bir dengesi var, insan bunu neden akrabasına benzetir anlamadık" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Kozan, Adana, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana'da Büyük Siyah Akrep Bulundu - Son Dakika

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