Seyhan’da çöp konteynerleri taştı, cadde ve sokaklar çöple doldu - Son Dakika
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Seyhan’da çöp konteynerleri taştı, cadde ve sokaklar çöple doldu

Seyhan’da çöp konteynerleri taştı, cadde ve sokaklar çöple doldu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde çöp konteynerlerinin taşması sonucu cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Vatandaşlar belediyeyi eleştirerek hizmetin yetersiz olduğunu belirtti.

Adana'da çöp konteynerlerinin taşmasıyla cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınları görüntü kirliliğine neden olurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Merkez Seyhan ilçesinin farklı noktalarında çöp konteynerlerinin dolup taşması nedeniyle çöpler cadde ve kaldırımlara yayıldı. Kent merkezinin en yoğun araç ve yaya trafiğine sahip bölgeleri arasında yer alan Çarşı ve Saydam Caddesi'nde konteynerlerin çevresinde biriken atıklar ile gelişigüzel bırakılan çöpler dikkat çekti. Yaz sıcaklarının etkisiyle çevreye kötü koku yayılmasına neden olan çöpler nedeniyle bölge sakinleri Seyhan Belediyesi'ne adeta isyan etti.

"Burada hizmet sıfır"

Bölgede yaşayan vatandaş Ramazan Bozanlar, "Her taraf gelişiyor, bu cadde bir türlü gelişmiyor. Burada hizmet sıfır. Senelerdir bu şekilde devam ediyor. Burası AK Parti'nin elinde olsaydı emin olun burası çoktan yapılmıştı. Hizmet sıfır" dedi.

"Belediyenin buraya bakması lazım"

Abdullah Derviş ise "Buradaki çöplerin kalkması lazım. Aşırı derecede çöp var burada. 2-3 gün kalıyor bu çöpler. Çöpler burada bulunan esnaf ve lokantalara rahatsızlık veriyor. Siz de görüyorsunuz. Belediyenin buraya bakması lazım. Buraya bakmıyorlar, el atmaları lazım. Her gün gelmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Seyhan, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Seyhan’da çöp konteynerleri taştı, cadde ve sokaklar çöple doldu - Son Dakika

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