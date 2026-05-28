Adana'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar
Adana'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar

28.05.2026 10:27
Adana'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre Adana'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre bugün kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığı 29 derece olacak. Yarın da sağanak yağışın etkisini sürdürmesi ve sıcaklığın 28 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Hafta sonuna doğru ise yağışlı havanın kentte etkisini kaybetmesi bekleniyor. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Adana'da sıcaklık 30 derece olarak ölçülecek. Pazar günü ise parçalı bulutlu havayla birlikte termometrelerin 31 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Yetkililer, ani sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

