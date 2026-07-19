Adana’da Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana’da Sıcak Hava Dalgası

19.07.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sıcak hava ve yüksek nem, hissedilen sıcaklığı 42 dereceye çıkarıyor. Yağış bekleniyor.

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, yüksek nemin de etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün gölgede hava sıcaklığı 35 derece ölçülürken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kentte hafta başından itibaren sıcaklıkların daha da artacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre pazartesi gününden itibaren termometreler 36 dereceyi gösterecek. Yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın ise 42-43 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji tahminlerine göre cuma gününden itibaren hava sıcaklığında kısmi bir düşüş yaşanacak. Cumartesi günü sıcaklığın 32 dereceye kadar gerilemesi ve kent genelinde yağış görülmesi bekleniyor. Ancak, nem oranının yüksek seyretmesi nedeniyle yağışa rağmen bunaltıcı havanın etkisini büyük ölçüde sürdüreceği öngörülüyor.

Öte yandan, hafta sonunun ardından yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçeceği, termometrelerin tekrar 36 derece seviyelerine ulaşmasının beklendiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana’da Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

10:09
İngiltere’de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tete kardeşler ABD’de yakalandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tete kardeşler ABD'de yakalandı
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
09:15
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
09:11
İkinci el satışlar düştü Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 11:13:58. #7.13#
SON DAKİKA: Adana’da Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.