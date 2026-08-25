Adana'da Tıbbi Bitkilerle Farkındalık Bahçesi - Son Dakika
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Adana'da Tıbbi Bitkilerle Farkındalık Bahçesi

Adana\'da Tıbbi Bitkilerle Farkındalık Bahçesi
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Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi, 150 tıbbi bitki türüyle farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde bulunan Botanik Bahçesi, yüzlerce bitki türünün yanı sıra tıbbi, aromatik ve zehirli bitkilere ev sahipliği yapıyor.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi içerisinde yaklaşık 200 dönümlük alanda bulunan botanik bahçesinde, özellikle tıbbi amaçlarla kullanılan bitkilerin tanıtılması ve vatandaşlarda bitkilerin bilinçli kullanılması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bahçede Adana ve Çukurova florasında bulunan ve tıbbi açıdan önem taşıyan yaklaşık 150 bitki türü yetiştiriliyor.

"Bu bitkilerin burada görülmesini ve tanınmasını istedik"

Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serpil Demirci Kayıran, bahçenin 200 dönümden oluştuğunu söyleyerek, "Yaklaşık on dönümlük bir alanı kapsıyor. İnsanların kullandığı ilaçların temelinde bitkiler yatıyor. Biz bu bitkilerin burada insanlar tarafından görülmesini ve tanınmasını istedik. Bir farkındalık oluşmasını istedik. Burada sadece ilaç olarak kullanılan bitkiler yok. Bu alanda aromatik bitkiler dediğimiz kokularından faydalandığımız kokulu bitkilerde yer alıyor. Bu alanda aynı zamanda zehirli bitkiler dediğimiz bir bölümümüz de bulunuyor. 'Neden zehirli bitkiler var?' diye soracak olursak, aslında ilaç olan bitkilerin neredeyse tamamı zehirli bitkilerdir. Zehirli bitkiyi ilaçtan ayıran en temel fark ise dozdur. Eğer belirli bir dozda kullanılabiliyorsa bu ilaç olduğu anlamına gelir" dedi.

"Yaklaşık 150 tane tıbbi bitki türünü bahçeye entegre ettik"

Bahçede bulunan tıbbi bitkilerin Adana florasında olduğunu ifade eden Kayıran, "Bahçemiz bizim için önem arz eden tıbbi bitkilerden oluşuyor. Yaklaşık 150 tane tıbbi bitki türünü bahçeye entegre ettik. Mesela yanımızda aloe veralar var. Aloe vera bizim doğal bir türümüz değil ancak Adana ikliminde doğallaşmış bir bitki. Tıbbi olarak birçok kozmetik formülasyonun bileşimine giren bir bitkidir. Jel ve krem formunda kozmetiklerin bileşimine giriyor. İnsanların bahçelerinde yetişen ve özellikle yanıklarda ilk başvurulan bir bitkidir. Yapraklarında bulunan jel yanık bölgesine sürülerek kullanılabiliyor. Onun dışında tıbbi bilgiler içerisinde kekik türlerimiz mevcut. Zahter olarak bilinen tür bahçemizde yetişiyor. Bu bitkiler taşıdıkları uçucu yağlardan dolayı güçlü antimikrobiyel ve antiseptik etkilere sahip" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Çukurova Üniversitesi, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana'da Tıbbi Bitkilerle Farkındalık Bahçesi - Son Dakika

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