ASKİ yapmayınca, vatandaşlar kanalizasyon hattını kendi imkanlarıyla döşedi

Adana'da bir mahallede kanalizasyon hattı bulunmayan vatandaşlar, ASKİ'ye yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca kendi imkanlarıyla iş makinesi kiralayarak altyapı hattı döşedi. Mahalle sakinleri, bozulan yolu da yine kendi imkanlarıyla yapacaklarını söyledi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kanalizasyon altyapısının yapılması için 2023 yılında başta Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir Belediyesi ve ASKİ olmak üzere ilgili kurumlara başvuruda bulundu. Yapılan incelemelerde altyapı çalışması için yolun sonunda bulunan bahçe yolunun açılması gerektiği belirtilirken, vatandaşlar aradan geçen sürede sorunun çözülemediğini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Ercan Kutluca, yıllardır altyapı sorunu yaşadıklarını belirterek, kendi aralarında para toplayarak yaklaşık 100 metrelik kanalizasyon hattını yaptıklarını söyledi.

Kutluca, "Burayı halk kendi imkanlarıyla yaptı. 2023 yılında dilekçe verdik. Altyapımızın yapılması için başvuru yaptık. Büyükşehir ve Yüreğir Belediyesi'ne bildirdik. Aynı zamanda ASKİ'ye de başvuru yaptık. Gelip incelediler ve altyapı çalışması için yolun sonundaki bahçe yolunun açılması gerekiyor dediler. Orasının da ne zaman açılacağı belli değil" dedi.

Evlerin tamamının projeli olduğunu ve daha önce foseptik çukurları açıldığını belirten Kutluca, bunun da çeşitli sorunlara neden olduğunu dile getirdi. Kutluca, "Buradaki evlerin hepsi projeli ve foseptik çukuru açıldı ama o da sıkıntı oluşturdu. Bizim mahallemiz sahipsiz. Gelip benden vergi alıyorlar ama atık su giderimiz bile yok" diye konuştu.

Kendi aralarında para toplayarak altyapı borularını döşediklerini anlatan Kutluca, yapılan çalışmanın şimdilik geçici bir çözüm olduğunu söyledi. Kutluca, "Kendi aramızda para toplayıp altyapı borusu döşedik. Artık kaç sene gider bilemiyoruz. Şu an geçici olarak çözdük. Bizim paramız ancak buna yetti ve ne kadar sağlıklı oldu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma için iş makinesi kiraladıklarını belirten Kutluca, "İş makinesi kiraladık. Sabahtan akşama kadar 30 bin lira iş makinesine para verildi. Burayı kapattık ama şimdi mıcır dökülmesi gerekiyor. İmkan oluşturabilirsek bu yolu da biz yapacağız" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yakup Çiçek ise yaklaşık 4 yıldır bölgede yaşadığını ve altyapı bulunmadığını belirtti. Çiçek, "4 yıldır burada oturuyoruz ama altyapımız yok. 100 metre altyapımızı kendi imkanlarımızla yaptık. Bu yaptığımız yer geçici oldu. Gitmediğimiz belediye kalmadı. Bu yolu da biz yapacağız. Kendi paramızla yolu yaptıracağız" diye konuştu.