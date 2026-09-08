Adana Karaisalı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personelin katıldığı söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma işlemleri sürüyor.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Yangın, Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 14.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerinde üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler ve itfaiye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangına, 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personelle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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