Adana Kozan'da orman yangını yerleşime 2 km yaklaştı, ekipler ilerlemeyi önledi - Son Dakika
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Adana Kozan'da orman yangını yerleşime 2 km yaklaştı, ekipler ilerlemeyi önledi

Adana Kozan\'da orman yangını yerleşime 2 km yaklaştı, ekipler ilerlemeyi önledi
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, Enizçakırı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaştı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangının yerleşim yerlerine ilerlemesi önlendi, bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine yaklaştı. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşık iki kilometre kadar yaklaşması paniğe neden olurken, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının ilerlemesi önlendi.

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'ndeki yangın sürüyor. Alevler yerleşim yerine 2 kilometreye kadar yaklaştı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangının yerleşim yerlerine ilerlemesinin önüne geçildi. Bölgede söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde çıkan orman yangınlarına da ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Adana Kozan'da orman yangını yerleşime 2 km yaklaştı, ekipler ilerlemeyi önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Kozan'da orman yangını yerleşime 2 km yaklaştı, ekipler ilerlemeyi önledi - Son Dakika
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