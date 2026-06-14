Adana'ya Sarı Kodlu Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Adana'ya Sarı Kodlu Yağış Uyarısı

14.06.2026 10:04
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Meteoroloji, Adana'da kuvvetli yağışlar için sarı kod uyarısı yaptı, sel ve ulaşım aksaklıkları riski var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, şehir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların özellikle açık alanlarda bulunmamaları, dere yatakları ve su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerden uzak durmaları istendi.

Trafikte seyir halinde olan sürücülerin de görüş mesafesinin azalması ve yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, yağışlı havanın ardından Adana'da hava sıcaklıklarının yeniden artışa geçeceği belirtildi. Yarın 31 derece olması beklenen hava sıcaklığının çarşamba günü 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilirken, hafta sonuna doğru hava durumunun yeniden değişeceği ve cumartesi günü kentte tekrar yağış beklendiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak güncel uyarı ve değerlendirmeleri takip etmelerini istedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Adana'ya Sarı Kodlu Yağış Uyarısı - Son Dakika

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