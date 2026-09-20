Adana Yüreğir\'de dolu yaklaşık 35 bin dönüm tarım alanına zarar verdi, TZOB söz verdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde etkili olan dolu yağışı, başta turunçgil bahçeleri olmak üzere yaklaşık 35 bin dönüm tarım alanında hasara neden oldu. Limon, mandalina, greyfurt ve portakal üreticileri büyük zarar görürken, bölgede incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Sezgin, yaraların sarılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Yüreğir ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında Yunusoğlu bölgesinde başlayan dolu yağışı, yaklaşık 02.30'da Vayvaylı Mahallesi'nden sonra etkisini kaybetti. Dolu yağışı; Yunusoğlu, Sakızlı, Denizkuyusu, Taşçı, Doğankent, Şıhmurat, Sağdıçlı, Ağzıbüyük, Kapılı, Abdioğlu, Havraniye ve Vayvaylı mahallelerinde etkili oldu.

"Turunçgil bahçelerinde ciddi hasar"

Dolu nedeniyle özellikle limon, mandalina, greyfurt ve portakal bahçelerinde ciddi hasar meydana gelirken, diğer tarımsal ürünler de zarar gördü. Ayrıca işletme çatıları, araçlar, güneş enerjisi panelleri, tarımsal ekipmanlar ve açık alanda bulunan malzemelerde de hasar oluştu.

TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Sezgin, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile birlikte afet bölgesinde incelemelerde bulunarak üreticilere TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Sezgin, yaraların bir an önce sarılması için ivedilikle gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

"Çiftçilerden afet bölgesi talebi"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dolu afeti nedeniyle üreticilerin ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Doğan, yaptığı açıklamada, "Üreticimiz, hasattan elde edeceği gelirle banka ve Tarım Kredi borçlarını, işçi ücretlerini, zirai ilaç, gübre ve diğer girdi ödemelerini karşılamayı planlıyordu. Yaşanan afet sonrasında birçok çiftçimizin bu ödemeleri yapması imkansız hale geldi. Çiftçimizin bu yükü tek başına taşıması mümkün değildir. Yetkililerden beklentimiz, afetten ağır şekilde etkilenen bölgemizin afet bölgesi kapsamında değerlendirilmesidir" ifadelerini kullandı.