AFAD ekipleri, Sakarya Karapürçek\'te taşma sonrası mahsur kalan 48 kişiyi kurtardı

Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Karapürçek ilçesinde bulunan Kanlıçay Deresi taştı. Bölgede mahsur kalan 14'ü çocuk, 16'sı kadın, 18'i erkek toplam 48 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sakarya için turuncu kodlu uyarı verdiği şiddetli yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Karapürçek ilçesinde Kanlıçay Deresi'nin taşması neticesinde 14'ü çocuk, 16'sı kadın, 18'i erkek toplam 48 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla 48 kişi kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edildi. Kanlıçay Mahalle Muhtarı Bilal Bildik ise devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu ve mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bölgeye sevk ettiklerini söyledi.