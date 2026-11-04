AFD heyeti Antalya'da atık su tesislerini inceledi, 1,5 milyar TL'lik proje görüşüldü - Son Dakika
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AFD heyeti Antalya'da atık su tesislerini inceledi, 1,5 milyar TL'lik proje görüşüldü

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AFD heyeti Antalya\'da atık su tesislerini inceledi, 1,5 milyar TL\'lik proje görüşüldü
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AFD Türkiye Direktörü Xavier Muron, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ile Antalya'daki atık su tesislerini inceledi. Lara'da AFD finansmanıyla yaklaşık 1,5 milyar TL yatırımla yürütülen kapasite artış projesi ve COP31 öncesi sürdürülebilir su yönetimi iş birliği ele alındı.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Xavier Muron ve beraberindeki heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay'ın eşliğinde Hurma ve Lara Atık Su Arıtma Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette, AFD finansmanıyla yürütülen ve planlanan çevre yatırımlarının mevcut durumu değerlendirilirken, COP31 öncesinde sürdürülebilir su yönetimi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

ASAT Genel Müdürlüğü'nün atık su altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, AFD Türkiye Direktörü Xavier Muron ve beraberindeki heyete ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay'ın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Murat Otuzaltı eşlik etti. Hurma Atık Su Arıtma Tesisi ile başlayan incelemeler, Lara Atık Su Arıtma Tesisi'nde devam etti. Ziyaret kapsamında, AFD finansmanıyla hayata geçirilen ve planlanan projelerin mevcut durumu ile uygulama süreçleri değerlendirildi.

Lara'da kapasite artırımı çalışmaları

Lara Atık Su Arıtma Tesisi'nde, Fransız Kalkınma Ajansı finansmanıyla yaklaşık 1,5 milyar TL yatırımla yürütülen kapasite artışı projesi incelendi. Tesisin mevcut arıtma kapasitesinin iki katına çıkarılmasını hedefleyen proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında heyete teknik bilgi verildi. İncelemelerde, yatırımın Antalya'nın atık su arıtma altyapısının güçlendirilmesine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Hurma'da enerji geri kazanımı ve altyapı yatırımları

Hurma Atık Su Arıtma Tesisi'nde ise planlanan Atık Çamur Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi Projesi ile Elektromekanik Ekipman Temini ve Montajı yatırımlarının mevcut durumu değerlendirildi. Atık su arıtma süreçlerinde ortaya çıkan çamurun değerlendirilmesi ve enerji geri kazanımının sağlanmasını hedefleyen projenin, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından önemine değinildi. Elektromekanik ekipman yatırımıyla da tesisin teknik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

COP31 öncesi sürdürülebilir su yönetimi vurgusu

Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde, ASAT Genel Müdürlüğü'nün iklim değişikliğine dirençli, çevreye duyarlı ve döngüsel ekonomiyi esas alan sürdürülebilir su yönetimi vizyonu doğrultusunda planladığı yeni çevre yatırımları da gündeme geldi. Suyun verimli kullanılması, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve enerji geri kazanımının artırılması hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların, Antalya'nın çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkısı değerlendirildi.

AFD ile uzun vadeli iş birliği hedefi

Ziyarette, ASAT Genel Müdürlüğü ile Fransız Kalkınma Ajansı arasındaki uzun vadeli iş birliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir çevre yatırımlarının desteklenmesine yönelik imkanlar ele alındı. ASAT'ın su ve atık su yönetiminde çevre odaklı yaklaşımını güçlendirmeyi amaçlayan yatırımların, kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Antalya bırakılması hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Antalya Su ve Atıksu İdaresiTürkiyeAntalyaEkonomiGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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