Afyonkarahisar Çay'da evcil hayvanlara kimlik takıldı ve kuduz aşısı yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Çay'da evcil hayvanlara kimlik takıldı ve kuduz aşısı yapıldı

Afyonkarahisar Çay\'da evcil hayvanlara kimlik takıldı ve kuduz aşısı yapıldı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince evcil hayvanlara kimliklendirme işlemi yapıldı ve kuduz aşıları uygulandı. Çalışmaların, hayvan sağlığının korunması ve kuduz hastalığının önlenmesi amacıyla sürdürüleceği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kuduz hastalığıyla mücadele çerçevesinde kimliklendirme ve aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçede bulunan evcil hayvanlara kimliklendirme işlemi yapılırken kuduz aşıları da uygulandı.

Çalışmaların hayvan sağlığının korunması ve kuduz hastalığının önlenmesine yönelik devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Afyonkarahisar Çay'da evcil hayvanlara kimlik takıldı ve kuduz aşısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Çay'da evcil hayvanlara kimlik takıldı ve kuduz aşısı yapıldı - Son Dakika
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