Afyonkarahisar'da AKÜ'lü görevlinin görüntüleri sisli kaleye masalsı hava kattı

Afyonkarahisar'da AKÜ'lü görevlinin görüntüleri sisli kaleye masalsı hava kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, Karahisar Kalesi ve kentin farklı noktalarında masalsı görüntüler oluşturdu. AKÜ Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın görüntülediği anlar, Aydın Baş'ın çaldığı enstrümanla hazırlanan klipte bir araya getirildi.
Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, Karahisar Kalesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kentte oluşan sis manzaraları, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi. Tarihi Karahisar Kalesi'nin sis bulutları arasında kaybolduğu anlar ile kentin farklı noktalarından kaydedilen görüntüler, izleyenlere görsel şölen sundu.
Aydın Baş'ın çaldığı enstrümanla eşlik ettiği görüntüler, hazırlanan kliple bir araya getirildi. Sisle kaplanan Karahisar Kalesi ve kent manzaraları, ortaya adeta masalsı görüntüler çıkardı.
Kaynak: İHA
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