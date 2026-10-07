Afyonkarahisar\'da baskında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak ele geçirildi

Afyonkarahisar'da bir eve yapılan baskında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak cinsi maymun yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir adreste maymun beslendiği yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile baskın düzenleyen polis ekipleri evin içerisinde maymun yakaladı. Yapılan incelemelerde maymunun nesli tükenmekte olan Rhesus Makak cinsi maymun olduğu tespit edildi. Olayın ardından 1 kişinin kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındığı bildirildi.