Afyonkarahisar'da baskında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da baskında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak ele geçirildi

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Afyonkarahisar\'da baskında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da bir eve düzenlenen baskında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak cinsi maymun yakalandı. İhbar üzerine polis ve Doğa Koruma ekiplerinin düzenlediği baskının ardından 1 kişi kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da bir eve yapılan baskında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak cinsi maymun yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir adreste maymun beslendiği yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile baskın düzenleyen polis ekipleri evin içerisinde maymun yakaladı. Yapılan incelemelerde maymunun nesli tükenmekte olan Rhesus Makak cinsi maymun olduğu tespit edildi. Olayın ardından 1 kişinin kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da baskında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak ele geçirildi - Son Dakika
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