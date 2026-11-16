Afyonkarahisar\'da hafta boyu yağışlı hava bekleniyor, sıcaklık 6-18 derece olacak

Afyonkarahisar'da hafta boyu yağışlı hava bekleniyor, sıcaklık 6-18 derece olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da yeni haftanın yağışlı ve serin geçmesi bekleniyor. Meteorolojiden alınan verilere göre kentte hafta boyu kapalı havanın etkili olması ve sıcaklıkların 6 ile 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Yapılan tahminlere göre, Afyonkarahisar'da yeni haftanın yağışlı ve serin geçeceği bekleniyor.
Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte hafta boyu yağışlı ve kapalı bir havanın hakim olması bekleniyor. Serin bir havanın etkili olmasının beklendiği kentte hafta boyu sıcaklıklarında 6 ile 18 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA
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