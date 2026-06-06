Afyonkarahisar'da Tarımsal Gözlem Projesi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tarımsal Gözlem Projesi

Afyonkarahisar\'da Tarımsal Gözlem Projesi
06.06.2026 11:10
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Bitkisel üretim için hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmakta, verimlilik artırılmaya çalışılıyor.

Afyonkarahisar'da bitkisel üretimin sağlıklı şekilde sürdürülmesi, üretim sezonunun sahada yakından takip edilmesi ve üreticilerin zamanında bilgilendirilmesi amacıyla kent genelinde başlatılan fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin kentin farklı noktalarında yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, 'Emirdağ, Sinanpaşa, Çay ve Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personeli tarafından hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde bitkilerin gelişim dönemleri yerinde incelenerek mevcut durum değerlendirilmiş, ayrıca ekili alanlarda hastalık ve zararlı yönünden kontroller yapılarak üretim sezonuna ilişkin tarımsal gelişmeler yakından takip edilmiştir.

Ayrıca Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde kullanılan 'Mobil Ürün Tespit Uygulaması' ile sahadan referans veri toplama ve ürün doğrulama işlemleri etkin şekilde yürütülmekte, üreticilerimiz tarafından yapılan ürün beyanlarının doğruluğu kontrol edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Afyonkarahisar'da Tarımsal Gözlem Projesi - Son Dakika

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