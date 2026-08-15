Afyonkarahisar\'da Tarımsal Verim Değerlendirmesi

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin mevcut durumunun değerlendirilmesi, ürün verim ve rekolte tahminlerinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla saha çalışmalarına devam ediliyor.

Bu çerçevede Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından tarım arazilerinde rekolte tespiti ve arazi kontrolleri gerçekleştiriliyor. Yapılan incelemelerde ürünlerin gelişim durumu ve verimlilikleri yerinde değerlendirilirken, üretim durumuna ilişkin gerekli çalışmalar titizlikle yürütülüyor.