Yaralı leylek koruma altına alındı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Seydiler Belediyesi temizlik personeli tarafından yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan leylek, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.
Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan bir leylek koruma altına alındı.
İscehisar ilçesine bağlı Seydiler Belediyesi temizlik personeli, katı atık tesisleri yakınlarında yaralı halde bulduğu leyleği koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yetkililer tarafından tedavi altına alınan leyleğin, sağlık durumunun düzelmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Seydiler Belediyesi temizlik personelinin örnek davranışı vatandaşların takdirini kazandı.
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