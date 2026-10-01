Ağın\'da Tarım ve Orman ekipleri badem üreticilerine hasat ve muhafaza bilgisi verdi

Elazığ'ın Ağın ilçesindeki badem üretim alanlarında inceleme ve kontrol gerçekleştirildi.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki badem üretim alanlarında inceleme ve kontroller gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saha çalışmalarında badem bahçeleri kontrol edilirken, üreticilere hasat döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Üreticilere ayrıca, hasat sırasında ürün kayıplarının önlenmesi, bademlerin uygun yöntemlerle toplanması, muhafaza şartları ve ürün kalitesinin korunmasına yönelik dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilinçli ve kaliteli üretim yapmalarına katkı sağlamak amacıyla saha çalışmalarının ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.