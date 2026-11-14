Ağrı'da dondurucu soğuk, park halindeki araçların cam ve aynalarını buzla kapladı - Son Dakika
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Ağrı'da dondurucu soğuk, park halindeki araçların cam ve aynalarını buzla kapladı

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Ağrı\'da dondurucu soğuk, park halindeki araçların cam ve aynalarını buzla kapladı
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Ağrı\'da dondurucu soğuk, park halindeki araçların cam ve aynalarını buzla kapladı
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Ağrı'da sabahın erken saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk, park halindeki araçların ön ve yan camları ile aynalarının buzla kaplanmasına neden oldu. Sürücüler, yola çıkmadan önce cam ve aynalardaki buz tabakasını temizleyerek görüş mesafesini sağlamaya çalıştı.

Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kentte sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava, günlük yaşamı etkiledi. Gece boyunca düşük sıcaklıkların etkisiyle araçların ön ve yan camları ile aynaları buzla kaplanırken, vatandaşlar araçlarını kullanabilmek için camlardaki buzları temizlemek zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler, yola çıkmadan önce cam ve aynalarda oluşan buz tabakasını temizleyerek görüş mesafesini sağlamaya çalıştı.

Kaynak: İHA
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