Ağrı Dağı\'nda 4 bin metre rakımda dağcılar 20\'ye yakın yaban keçisini görüntüledi

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, yaklaşık 4 bin metre rakımda karşılaştıkları 20'ye yakın dağ keçisini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde, yaklaşık 4 bin metre rakımda karşılaştıkları 20'ye yakın yaban keçisini dağa tırmanış yapan dağcılar cep telefonlarıyla görüntüledi. Sarp kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, bölgenin doğal yaşam zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ağrı Dağı'nın hem Iğdır hem de Ağrı taraflarında yaşam alanı bulan yaban keçileri, bölgenin doğal yaşamının önemli türleri arasında yer alıyor. Devlet koruması altında bulunan yaban keçileri, dağın zorlu coğrafyasında varlıklarını sürdürüyor.