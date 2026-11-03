Ağrı Diyadin\'deki Diyadin Kanyonu sonbahar manzarasıyla dronla görüntülendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Murat Nehri'nin binlerce yıllık akışıyla şekillenen, yer yer 60 metre yüksekliğe ulaşan kayalıkları ve yaklaşık 8 kilometrelik uzunluğuyla dikkat çeken Diyadin Kanyonu, sonbahar manzarasıyla dronla görüntülendi.

Murat Nehri'nin kıvrılarak ilerlediği kanyon, sararan bitki örtüsü, yüksek kayalıkları ve geniş düzlükleriyle sonbaharda farklı bir görünüme büründü. Doğal yapısıyla dikkat çeken bölge; doğa fotoğrafçılığı, rafting, kaya tırmanışı ve yamaç paraşütü gibi etkinliklere de imkan sunuyor. Her yıl çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan kanyon, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kanyonu ziyaret eden Baykal Karataş, bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra doğa sporları açısından da önemli imkanlar sunduğunu söyledi. Kanyonun iki yakası arasına ip çekilerek ip cambazlığı yapılabileceğini belirten Karataş, "Diyadin kanyonları, Murat Nehri'nin binlerce yıllık akışıyla oluşmuş doğal güzelliklere sahip. Yer yer 60 metre yüksekliğinde. Doğa fotoğrafçılığı, ekstrem sporlar ve rafting için müthiş bir yer. Bunun dışında kaya tırmanışı da yapılabilir. Her yıl burada festival kapsamında etkinlikler düzenleniyor. Halkımızı ve doğa severleri kanyona bekliyoruz" dedi.

Kanyona daha önce de geldiğini ifade eden Karataş, sonbaharda bölgenin ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu belirterek, yamaç paraşütü yapmak amacıyla Diyadin'e geldiklerini kaydetti.

Ailesiyle birlikte kanyonu ziyaret eden Yunus Akakuş da bölgenin doğal güzelliğine dikkat çekti. Kanyonun yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Akakuş, "Burası Diyadin'in nadir güzelliklerinden biri. Kudret Köprüsü'nden başlayıp hemen hemen Diyadin'in sonuna kadar uzanıyor. Ailemle birlikte piknik yapmak için geldik. Burada düzenlenen programı da görünce katıldık. Gayet güzel bir program oldu" diye konuştu.