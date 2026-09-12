Akçakoca-Kocaali hattında 6,5 kilometrelik bölünmüş yol projesinde çalışmalar başladı - Son Dakika
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Akçakoca-Kocaali hattında 6,5 kilometrelik bölünmüş yol projesinde çalışmalar başladı

Akçakoca-Kocaali hattında 6,5 kilometrelik bölünmüş yol projesinde çalışmalar başladı
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Akçakoca ile Kocaali arasındaki ulaşımı güçlendirecek yaklaşık 6,5 kilometrelik bölünmüş yol projesinde şantiye kurulum çalışmalarına başlandı. Melenağzı geçişinde yapılacak yolun tamamlanmasıyla köy içi ulaşımın rahatlaması ve güzergahın daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Akçakoca-Kocaali hattındaki ulaşımı güçlendirecek yaklaşık 6,5 kilometrelik bölünmüş yol projesinde çalışmalar başladı.

Akçakoca, Kocaali ilçeleri arasındaki ulaşımın güçlendirilmesi amacıyla planlanan Melenağzı geçişi projesinde şantiye kurulum çalışmalarına başlandı. Sahil yolu bağlantısının Melenağzı kesiminde yapılması planlanan yaklaşık 6,5 kilometrelik bölünmüş yolun tamamlanmasıyla, özellikle Melenağzı köy içindeki ulaşımın rahatlatılması ve güzergahın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 1 milyon metreküp hafriyat

Proje kapsamında güzergah üzerinde yaklaşık 1 milyon metreküp hafriyat yapılması planlanıyor. Yolun bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım (BSK) standardında inşa edilmesi, güzergah üzerinde köprü, viyadük, köprülü kavşak ve çeşitli sanat yapılarının yanı sıra bağlantı yollarının da yapılması öngörülüyor.

Akçakoca-Kocaali bağlantısının tamamlanması, Sakarya ile Batı Karadeniz arasındaki ulaşımın güçlendirilmesi açısından bölgenin uzun süredir gündeminde bulunuyor. Güzergahın tamamlanmasıyla Akçakoca'nın Kocaali ve Karasu üzerinden Sakarya'ya, dolayısıyla TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na ulaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

D-100 ve D-655'e alternatif oluşturması bekleniyor

Melenağzı geçişinin tamamlanmasıyla Akçakoca'nın Sakarya yönündeki ulaşım seçeneklerinin artması ve güzergahın daha yüksek standartlı hale gelmesi bekleniyor.

Projenin tamamlanmasının ardından trafik yükünün güzergahlar arasında daha dengeli dağılması, bölge içi ulaşımın rahatlaması ve özellikle ağır taşıt trafiği açısından alternatif bir güzergah oluşması öngörülüyor.

Ancak yolun D-100 ve D-655 üzerindeki trafik yükünü ne ölçüde azaltacağı, projenin tamamının hizmete girmesi ve araç trafiğinin yeni güzergaha ne oranda yönelmesine bağlı olacak.

Kaynak: İHA

Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akçakoca-Kocaali hattında 6,5 kilometrelik bölünmüş yol projesinde çalışmalar başladı - Son Dakika

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