Akdeniz Belediyesinden engelli vatandaşa temizlik desteği

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, evinde tek başına yaşayan engelli bir vatandaşın talebi üzerine temizlik ve tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Müfide İlhan Mahallesi'nde ikamet eden engelli bir vatandaşın başvurusu üzerine harekete geçen belediye ekipleri, adreste incelemelerde bulundu.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı değerlendirmede, ev içerisinde uzun süredir biriktirilen kullanım ömrünü tamamlamış eşyalar ile çeşitli evsel atıkların yaşam alanını olumsuz etkilediği belirlendi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında kullanılmayacak durumdaki eşyalar ve atıklar toplanarak kamyonlara yüklendi. Toplanan malzemeler daha sonra çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bölgeden uzaklaştırıldı.

Gerçekleştirilen çalışmaların ardından vatandaşın yaşam alanının daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir hale getirildiği belirtildi.

Çalışmalara Müfide İlhan Mahalle Muhtarı Hülya Acar da eşlik ederken, mahalle sakinleri verilen hizmetten dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN