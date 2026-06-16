Akdeniz'de parklar yaz sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Akdeniz'de parklar yaz sezonuna hazırlanıyor

Akdeniz\'de parklar yaz sezonuna hazırlanıyor
16.06.2026 16:20  Güncelleme: 16:22
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Mersin Akdeniz Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Çocuk oyun grupları, aydınlatma ve sulama sistemleri yenilenirken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların yaz boyunca süreceği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parkların daha güvenli, estetik ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Ekipler tarafından ağaç ve çalı budamaları, çim biçme çalışmaları, yabani ot temizliği, sulama ve aydınlatma sistemlerinin kontrolü ile çocuk oyun gruplarının bakım ve yenilenmesi gerçekleştiriliyor. Ayrıca kamelyalar ile oturma banklarında tamir ve boyama çalışmaları da yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Üçocak, Çay, Huzurkent ve Adanalıoğlu mahallelerinde kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla parklar vatandaşların kullanımına daha konforlu hale getirildi.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ahmet Cankatan, ilçedeki tüm park ve yeşil alanların düzenli bakım programına alındığını belirterek, vatandaşların daha temiz, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdiklerini kaydeden Cankatan, özellikle yaz aylarında çocuklar ve ailelerin yoğun olarak kullandığı parklarda bakım ve yenileme çalışmalarına öncelik verdiklerini söyledi.

Çocuk oyun gruplarının güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Cankatan, yeşil alanların daha estetik ve sağlıklı görünmesi için ekiplerin özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Akdeniz Belediyesinin, ilçe genelindeki parkların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaz sezonu boyunca kesintisiz sürdürmeyi hedeflediği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Akdeniz'de parklar yaz sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

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