Akdeniz\'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara daha temiz, düzenli ve güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla yol, kaldırım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan plan ve program kapsamında, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapılmaksızın birçok noktada kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Ekipler son olarak Adanalıoğlu, Gazi, Şevket Sümer, Sarı İbrahimli, Mahmudiye, Nusratiye, Müfide İlhan, Yeni Mahalle, Toroslar ve Çay mahallelerinde onlarca sokakta asfalt yama, kilit taşı döşeme, kaldırım, karo ve bordür yenileme çalışması yaptı.

Kırsalda üreticiye destek

Kırsal mahallelerde tarımla uğraşan üreticilerin ulaşımda yaşadığı sorunları gidermek amacıyla da çalışmalarını sürdüren ekipler, bozulan bahçe yollarında zemin iyileştirme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçe genelinde yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Akdenizli vatandaşlarımıza daha temiz, düzenli ve güvenli bir kent sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan ihtiyaç duyan her mahallemize hizmet götürüyoruz. Çiftçimizden şehir merkezinde yaşayan vatandaşımıza kadar herkesin yaşamını kolaylaştırmak önceliğimiz. Akdeniz'i güzelleştirmek için 7/24 sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyesinin, belirlenen program doğrultusunda diğer mahallelerde de yenileme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN