Akdeniz'de yol ve kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika
Akdeniz'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

Akdeniz\'de yol ve kaldırımlar yenileniyor
28.04.2026 11:45  Güncelleme: 11:46
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara daha temiz, düzenli ve güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla yol, kaldırım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara daha temiz, düzenli ve güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla yol, kaldırım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan plan ve program kapsamında, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapılmaksızın birçok noktada kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Ekipler son olarak Adanalıoğlu, Gazi, Şevket Sümer, Sarı İbrahimli, Mahmudiye, Nusratiye, Müfide İlhan, Yeni Mahalle, Toroslar ve Çay mahallelerinde onlarca sokakta asfalt yama, kilit taşı döşeme, kaldırım, karo ve bordür yenileme çalışması yaptı.

Kırsalda üreticiye destek

Kırsal mahallelerde tarımla uğraşan üreticilerin ulaşımda yaşadığı sorunları gidermek amacıyla da çalışmalarını sürdüren ekipler, bozulan bahçe yollarında zemin iyileştirme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçe genelinde yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Akdenizli vatandaşlarımıza daha temiz, düzenli ve güvenli bir kent sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan ihtiyaç duyan her mahallemize hizmet götürüyoruz. Çiftçimizden şehir merkezinde yaşayan vatandaşımıza kadar herkesin yaşamını kolaylaştırmak önceliğimiz. Akdeniz'i güzelleştirmek için 7/24 sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyesinin, belirlenen program doğrultusunda diğer mahallelerde de yenileme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Akdeniz'de yol ve kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:47:38. #7.13#
SON DAKİKA: Akdeniz'de yol ve kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika
