Aksu Belediye Başkanı Yıldırım: Rüzgar yangınla mücadeleyi güçleştiriyor, can kaybı yok - Son Dakika
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Aksu Belediye Başkanı Yıldırım: Rüzgar yangınla mücadeleyi güçleştiriyor, can kaybı yok

Aksu Belediye Başkanı Yıldırım: Rüzgar yangınla mücadeleyi güçleştiriyor, can kaybı yok
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Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Belediye Başkanı İsa Yıldırım, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin yeniden hız kazandığını, can kaybı yaşanmadığını ve tahliyelerin sürdüğünü açıkladı.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahalenin devam ettiğini belirten Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım,

rüzgarın yön değiştirmesinin müdahaleyi güçleştirdiğini, yangının ilk anlarından itibaren ekiplerle birlikte bölgede koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım,

alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine vatandaşların yanı sıra küçükbaş ve büyükbaş hayvanların da güvenli bölgelere tahliye edildiğini, şu ana kadar can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti.

Yangının ikinci gününde rüzgarın yön değiştirmesinin müdahaleyi güçleştirdiğini ifade eden Yıldırım, Yeşilkaraman tarafındaki yangının bir nebze kontrol altına alındığını ancak Karaöz bölgesinde alevlerin zaman zaman yeniden hız kazandığını söyledi. Yıldırım, "Rüzgar her yön değiştirdiğinde yangın yeniden harekete geçiyor ve ekiplerimizin kontrol altına alması çok zorlaşıyor" dedi.

Yangına müdahale için Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda ekip, araç ve iş makinesinin Aksu'ya sevk edildiğini kaydeden Yıldırım, sarp arazi yapısı ve sert rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini söyledi. Bölge halkının büyük bir dayanışma örneği sergilediğini vurgulayan Yıldırım, çiftçilerin traktörlerinin arkasına bağladıkları ilaç tankerleri ve farklı ekipmanlarla söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirtti. Yıldırım, "Battaniyesiyle, traktörüyle, traktörünün arkasındaki ilaç tankeriyle devletimize ve itfaiye birimlerimize yardımcı olan çiftçilerimize, köylülerimize Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Ormanlarımız çocuklarımızın geleceği"

Vatandaşlara orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaları çağrısında bulunan Başkan Yıldırım, özellikle sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması, anız ve sera atıklarının kontrolsüz şekilde yakılmaması gerektiğini vurguladı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz kendilerine ulaşmış resmi bir bilgi bulunmadığını belirten Yıldırım, olayın yetkili birimler tarafından araştırıldığını söyledi. Yangının kasıtlı çıkarılmış olma ihtimalinin de araştırıldığını ifade eden Yıldırım, "Birisi tarafından çıkartıldıysa, yangın kasten yapıldıysa bu muhakkak ortaya çıkacaktır. Bize şu anda resmi bir bilgi gelmedi" dedi.

Yangın devam ettiği için kesin zarar tespitinin henüz yapılamadığını belirten Yıldırım, önceliklerinin yangını tamamen kontrol altına almak olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aksu Belediye Başkanı Yıldırım: Rüzgar yangınla mücadeleyi güçleştiriyor, can kaybı yok - Son Dakika

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