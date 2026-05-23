Alaca'da Sağanak Yağış Sel Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaca'da Sağanak Yağış Sel Getirdi

23.05.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesindeki köylerde etkili sağanak, taşkınlara ve tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı köylerde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri su altında kaldı, köylüler zor anlar yaşadı.

Alaca ilçesine bağlı Büyükdona, Güllük, Bahçeli, Küçükdona ve Belpınar köylerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Taşkınla birlikte köy yollarında su birikintileri oluşurken, tarım arazileri de su altında kaldı. Bazı evlerde ise su baskınları yaşandı. Sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkiledi. Köyde taşkın sularının tarım alanlarını doldurdu. Bölgede yağışın ardından oluşan sel nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşadı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Çorum, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alaca'da Sağanak Yağış Sel Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 18:15:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Alaca'da Sağanak Yağış Sel Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.