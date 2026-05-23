Alaca'da Sağanak Yağış Sel Getirdi

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı köylerde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri su altında kaldı, köylüler zor anlar yaşadı.

Alaca ilçesine bağlı Büyükdona, Güllük, Bahçeli, Küçükdona ve Belpınar köylerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Taşkınla birlikte köy yollarında su birikintileri oluşurken, tarım arazileri de su altında kaldı. Bazı evlerde ise su baskınları yaşandı. Sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkiledi. Köyde taşkın sularının tarım alanlarını doldurdu. Bölgede yağışın ardından oluşan sel nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşadı. - ÇORUM