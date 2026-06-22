Alanya Açıklarında Balina Görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında görülen balina, Rusya uyruklu amatör balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Alanya Kalesi açıklarında meydana geldi. Teknesiyle denize açılan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, seyir halindeyken deniz yüzeyinde meydana gelen hareketliliği fark etti. Dikkatle baktığında su yüzeyindeki canlının bir balina olduğunu anlayan Chernyshev, cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Bir süre balinayı teknesiyle takip eden Rus balıkçı, nadir rastlanan anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde balinanın su yüzeyinde ilerlediği, zaman zaman su püskürttüğü ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. - ANTALYA