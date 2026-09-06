Alanya\'daki ziraat yangınları ormanlık alana sıçradı, ekipler kontrol altına aldı

Antalya'nın Alanya ilçesi İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası'nda çıkan, kısmen ormanlık alana sıçrayan iki ayrı ziraat yangını kontrol altına alındı.

Yangınlara, Antalya Orman Bölge Müdürlü'ne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ve 30 teknik personel ve orman işçisi ile müdahale edilerek kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.