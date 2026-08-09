Alaplı'da Köprüde Su Birikintisi
Alaplı'daki yoğun yağış sonrası köprüde oluşan su birikintileri sürücülere zorluk çıkardı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan yağışın ardından karayolu köprüsü üzerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Alaplı'da etkili olan yağmur sonrası karayolu köprüsünün bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Köprü üzerinde yağmur sularının tahliyesini sağlayacak mazgalların yetersiz kalması nedeniyle biriken su, araç trafiğini olumsuz etkiledi.
Köprüden geçiş yapan sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu bölümlerde hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, yağışlı havalarda benzer görüntülerin yaşandığını belirterek yağmur suyu tahliye sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.
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