Alaşehir’de Kentsel Tasarım Proje Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından ilçenin geleceğine yönelik planlama ve tasarım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Alaşehir Kent Merkezi Kentsel Tasarım Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplam 16 projenin değerlendirildiği yarışmada, kentin mevcut kimliğini koruyan ve gelecekteki gelişimine ışık tutan projelere ödülleri verildi.

Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, göreve geldikleri günden bu yana yaşanabilir bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, "İlk belediye başkanı olduğum 2019 yılında, 'nasıl yaşanılabilir bir şehir elde ederiz' diye kendimizi sorguladık. Solunabilir bir alan, çeşmelerinden içilebilir su, yürünebilir kaldırımlar, yöresel ürünlerini ve turizm değerlerini ön plana çıkarmış bir şehir hayal ettik. Yeni imar planlarıyla, yaşadığımız yere ihanet etmeden bir şehircilik anlayışını nasıl oluşturabileceğimiz üzerine yoğunlaştık" dedi.

"Akıl akıldan üstündür diyerek yola çıktık"

Altyapı ve imar çalışmalarına da değinen Başkan Öküzcüoğlu, "Doğalgaz çalışmalarımız devam ediyor, havamız solunabilir hale geliyor. İçme suyu hattımızı yeniledik ve artık çeşmelerimizden su içebiliyoruz. İlçemiz daha önce arsa üretememişti, 2 bin 850 hektarlık alanla belki de bölgemizin en büyük imar planlarından birini yaptık. Deprem bölgesinde yaşıyoruz, toplanma alanlarımızı da bu planda oluşturduk. Biz istedik ki parklar bütüncül, yollar trafiğe akışkan olsun; 50 yıl sonra bile 'bu planı yapanlardan Allah razı olsun' desinler. Bu yarışmayı da 'akıl akıldan üstündür' diyerek, Türkiye'den farklı fikirlerin ilçemize yansıması için düzenledik" ifadelerini kullandı.

Yarışmada birincilik ödülünü kazanan ekibin üyelerinden Hüseyin Ali Korkut ise hazırladıkları projede Alaşehir'in tarihi ve kültürel dokusuna sadık kaldıklarını vurgulayarak, "Alaşehir'in kendi kimliğini bozmadan bu operasyonun gerçekleştirilmesini amaçladık. Kentin içerisindeki yaşantı devam ederken onu kesintiye uğratmadan ilerleyebilmek için dönüşümü belirli aşamalara yayarak etaplar halinde planladık. Bizim için yoğun ve yorucu bir çalışma oldu" diye konuştu.

Büyük ödül 1 milyon 250 bin TL

25 Haziran'da teslim edilen 16 projenin jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından dereceye girenlerin açıklandığı yarışmada; Burak Mangut, Hüseyin Ali Korkut, Tuğçe Taşlıcalı ve Feyza Kekeç'ten oluşan ekip birinci olarak 1 milyon 250 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmada Alper Tüfekçioğlu öncülüğündeki ekip ikinci olarak 1 milyon TL, Furkan Şanlı ve ekibi ise üçüncü olarak 300 bin TL kazandı.

Tören, dereceye giren ekiplere ve 400'er bin TL'lik 3 eşdeğer mansiyon ödülü kazanan proje sahiplerine plaket ve çeklerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.