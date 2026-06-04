Bartın'ın Amasra ilçesinde Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte dalgıçlar denizdeki çöpleri temizledi.
Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Amasra Limanı'nda "Sıfır Atık Mavi" etkinliği gerçekleştirildi. İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'ndaki dalgıçlar, suya dalış yaparak deniz dibindeki çöpleri temizledi.
Dalgıçların denizin dibinden en çok çıkardığı atıkların arasında araç lastikleri metal ve plastik çöpler yer aldı - BARTIN
Son Dakika › Çevre › Amasra'da Dalgıçlar Denizi Temizledi - Son Dakika
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