Amasya'da Üzerlik Otu Talebi Artıyor - Son Dakika
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Amasya'da Üzerlik Otu Talebi Artıyor

Amasya\'da Üzerlik Otu Talebi Artıyor
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Nazardan korunmak isteyenler, Amasya'da 150 TL'den üzerlik otu buketleri alıyor.

Amasya'da nazardan korunmak isteyenler tarafından rağbet gören üzerlik otu dağ yamaçlarında toplanıp buketler halinde 150 TL'den satılıyor. Toplaması meşakkatli otlar, şehir merkezine iner inmez alıcı buluyor. Çuvallarla isteyen de var.

Geleneksel tıpta kullanılan üzerlik otunu hasat etmek için şehrin yüksek kesimlerine sabahın erken saatlerinde çıkan işçi emeklisi Ercan Eftelioğlu, yaklaşık bir ay süren hasatta yamaçlardaki kuru otlar arasında üzerlik otlarını tek tek bulup topluyor.

Evlere asılıyor

Nazardan korunmak için evlere asılan üzerlik otuna ilginin yoğun olduğunu belirten Eftelioğlu, "Nazara iyi geldiği söylenen üzerlik otunu ağustos ayının ortalarından itibaren toplamaya başlıyorum. Toplaması meşakkatli. Dağ, bayır geziyorum. Bu sene yağışlar nedeniyle verimi çok güzel" dedi.

"Talep çok, çuvallarla isteyen var"

Geçen yıl buketini 100 TL'den sattığı üzerlik otunun bu dönem 150 TL'den alıcı bulduğuna değinen evli ve 2 çocuk babası Eftelioğlu, "Geçen yıl yaklaşık 100 buket satıyordum. Bu yıl daha fazla toplamaya çalışacağım. Talep çok. İki çuval dolusu isteyen de var" diye konuştu.

"Amasya'da benden başka toplayan yok"

Kuru otların arasındaki dikenlere rağmen toplamaktan vazgeçmediğini anlatan 52 yaşındaki Eftelioğlu, "Her gün çorap, pantolon değiştiriyorum. Dikenler sarıyor. Yıkaması da zor. Ama Amasya'da benden başka toplayan yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Amasya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Amasya'da Üzerlik Otu Talebi Artıyor - Son Dakika

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