Amasya\'da Yarasaya \'Batman\' İsimli Misafir

Amasya'da evin balkonuna bir yıl önce konan yarasa perdeyi yuvaya dönüştürdü. Kuş sandığı canlının yarasa olduğunu anlayınca şaşıran ev sahibi ise 'Batman' adını verdiği davetsiz misafiri için perdeyi yaz, kış kapatmıyor.

Kuş sandı, yarasa olduğunu fark edince şaşırdı

İhsaniye Mahallesinde yaşayan Özay Kanbolat, bir yıl önce balkon perdesini kapatmaya çalışırken tünemiş haldeki canlıyla karşılaştı. Kuş sandığı canlının karanlık alanlarda yaşayan yarasa olduğunu fark edince çok şaşırdı. Sallayıp kovmaya çalıştığı yarasa perdeyi terk etmeyince Kanbolat da davetsiz misafire yiyecekler vermeye başladı.

Film kahramanı 'Batman'ın adını verdi

43 yaşındaki Kanbolat, bir yıldır geceleri çıkardığı sese de alıştıkları misafirine yarasa adam adıyla bilinen film kahramanı 'Batman'ın adını verdiğini söyledi.

Sabah, akşam perdenin içinde

Perdeyi yuvaya dönüştüren yarasaya alıştıklarını anlatan Kanbolat, "Sabah, akşam perdenin içinde. Rahatsız etmemek için perdeyi de açmıyoruz. Uçuyor. Geri geliyor. Balkon onun oldu artık" diye konuştu. - AMASYA