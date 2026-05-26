Amasya\'nın taşkın koruma kalkanı 2 bin yıllık surlar

Son günlerde yaşanan taşkınlarla gündem olan Orta Karadeniz Bölgesi'nde bulunan tarihi şehirlerinden Amasya'yı 2 bin yıllık surlar koruyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örnekleri arasında gösterilen Yalıboyu Evleri, üstüne kurulu antik surlar sayesinde Yeşilırmak Nehri'nin sularıyla temas etmiyor. Şehrin eski belediye başkanlarından Mustafa Hatipoğlu, 1 kilometrelik alanda sıralı surların yüksekliği sayesinde tarihi evlerin korunmasında önemli rol üstlendiğini belirtti.

UNESCO'nun geçici dünya mirası listesindeki Harşena Dağı'nın eteğinde sıralanan tarihi evlerin surların üstünde bulunduğunu anlatan İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Hatipoğlu, "Amasya'da duvarlar taşkın debisine göre yapılmış. Amasya'yı koruyan surlardır. Bu surlar olmasaydı bu evler nasıl korunabilirdi? Surların faydası taşkın olmadan suyu geçiriyor. Hangi tecrübeye dayanarak yapmışlar bilemiyorum" dedi.

"Belediye hudutları içerisinde tehlike yok"

1984 – 1989 yılları arasında belediye başkanlığını yaptığı şehrin bir kısmında geçmişte taşkınlar yaşandığını hatırlatıp yapılan yatırımlarla nehrin iki yakasına taş duvarlar örüldüğüne değinen 81 yaşındaki Hatipoğlu, "Belediye hudutları içerisinde tehlike yok. Ancak Yeşilırmak'ın kenarına yapılan binalarda bodrum katları mesken olarak kullanmamak lazım" diye konuştu.

"Evlerdeki eşyaların kayıklarla kurtarıldığını hatırlıyorum"

Tarihi Hatuniye Mahallesi'nin 2 bin yıllık surlar nedeniyle taşkın riski az noktalardan biri olduğunu anlatan Nurettin Karademir de, "Daha önceden Yeşilırmak'ın kıyısındaki duvarlar yoktu. Hacılar Meydanı mevkiinde nehrin taşmasıyla Sultan II. Bayezid Camii'nin bulunduğu alana kadar sular girmişti. Evlerdeki eşyaların kayıklarla kurtarıldığını hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilırmak Nehri'nin debisi 215 metreküpe ulaştı

Yeşilırmak Nehri'nin kıyısındaki köylerde yaşanan olağan üstü yağışlar sonrası oluşan taşkın nedeniyle 6 bin dekar arazide zarar olduğunu vurgulayan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, debisi 215 metreküpe ulaşan nehirdeki suyun önümüzdeki hafta yağışların azalmasıyla düşüşe geçeceğini umut ettiğini söyledi.

7 ay önce sazlık ile adacıklar temizlenmişti

Nehrin Akbilek ve Hacılar Meydanı mahallelerinden geçtiği kısmında oluşan sazlık ile adacıkların 7 ay önce temizlendiğini hatırlatan Cebeci, "Bugün huzurlu bir şekilde uyuyorsak bunu sayın valimiz ve DSİ çalışanlarına borçluyuz. O çalışma yapılmasaydı Amasya'yı su basabilirdi" ifadelerini kullandı. - AMASYA