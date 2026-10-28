Anadolu Üniversitesi kreşinde çocuklar Cumhuriyet'in 103. yılını marşlarla kutladı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi kreşinde çocuklar Cumhuriyet'in 103. yılını marşlarla kutladı

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Anadolu Üniversitesi kreşinde çocuklar Cumhuriyet\'in 103. yılını marşlarla kutladı
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Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde düzenlenen törenle Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı. Törende 3, 4 ve 5 yaş gruplarındaki altı sınıfın çocukları marş ve şarkılar söyledi; Müdür Doç. Dr. Aslı Yıldırım Atatürk'ün ilkelerinin önemini vurguladı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde düzenlenen törenle kutlandı.

Öğrenciler, veliler ve öğretim elemanlarının katıldığı törende, Cumhuriyet'in anlam ve önemine dikkat çekilirken çocuklar da hazırladıkları gösterilerle kutlamalara katıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının öneminin vurgulandığı programda, çocukların seslendirdiği marş ve şarkılar Cumhuriyet coşkusunu yansıttı.

Törenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Doç. Dr. Aslı Yıldırım, çocukların Atatürk'ün ilke ve değerleri doğrultusunda yetiştirilmesinin önemini vurguladı. Kreş ve Gündüz Bakımevi ekibi olarak bu amaç doğrultusunda çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

"Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda, kılavuzumuzla çocuklarımızı yetiştirmek için bizler burada tüm ekibimizle çaba gösteriyoruz. Çocuklarımızı hep birlikte Atatürk'ün izinde yürüyen, onun ilkelerine ve değerlerine sahip çıkan Türk çocukları olarak yetiştirmek en büyük dileğimiz."

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde 3, 4 ve 5 yaş gruplarındaki altı sınıfın katılımıyla gerçekleştirilen törende çocuklar, seslendirdikleri marş ve şarkılarla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkAnadolu ÜniversitesiAslı YıldırımEğitimGüncelÇevreSon Dakika

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