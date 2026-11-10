Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan yayla ve mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
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10.11.2026 09:56:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Ankara Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, kapalı yol bulunmuyor - Son Dakika
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