Antakya’da Akasya ve Güzelburç mahallelerinde yollar asfaltlandı
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Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akasya ve Güzelburç mahallelerinde asfaltlama çalışması yaptı. Belediye, 95 mahallede yol çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Antakya Belediyesi ekipleri, Akasya ve Güzelburç mahallelerinde asfalt çalışması gerçekleştirildi.
Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akasya ve Güzelburç mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfaltlama çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Antakya'nın 95 mahallesinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yol çalışmalarının program kapsamında devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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