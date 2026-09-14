Antakya ve Reyhanlı'da yaşam alanlarına giren yılanlar itfaiyece doğaya salındı
Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Sıcak havanın etkisiyle bölgede sürüngenlerin insanların yaşam alanlarında görülmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla harekete geçen ekipler, yılanları güvenli şekilde yakaladı.
Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Sıcak havanın hissettirdiği bölge sürüngenler, insanların yaşam alanlarında görülmeye devam ediyorlar. Antakya ve Rayhanlı ilçelerinde yerleşim yerinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, farklı noktalarda görülen yılanları titiz çalışma sonucunda güvenli şekilde yakaladı.
Yakalanan yılanlar daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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